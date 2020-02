Oggi è la giornata del calzino spaiato

Divertente, social e democratica. Stiamo parlando della Giornata del calzino spaiato. Divertente perchè in effetti a chi non è mai capitato di ritrovarsi un calzino in meno dopo il bucato, quasi che la lavatrice lo hanno misteriosamente ingoiato? Social perchè l'idea è nata ad una maestra friulana e a quattro sue amiche, clown per hobby, che hanno porposto attraverso Facebook di "celebrare" ogni anno questo strano fatto. Democratica perchè tutti possono festeggiare questo giorno, non importa l'età.

Da allora, la Giornata del calzino spaiato è divenuta sempre più conosciuta nelle scuole, nei campi sportivi ma anche nelle famiglie e nei posti di lavoro. E i calzini spaiati sono divenuti emblema di un mondo variegato. Calzini provenienti da paesi diversi sono stati trasformati in marionette per divertire i bambini ed insegnare che la diversità è ricchezza. Ogni anno un tema diverso: ad esempio nel 2018, con la Carovana Artistica, le marionette giunsero al confine della Bosnia. E gli spettacoli furono un breve momento di evasione per i piccoli sfollati bloccati da mesi.

2020: tutti uguali, tutti diversi. I calzini di quest'anno hanno il compito di raccogliere i messaggi di amicizia. Nelle classi nei giorni scorsi, i bambini hanno appeso i loro calzini spaiati calzini spaiati ad un filo, ciascuno con il proprio nome. All’interno, oggi, ogni bambino troverà un biglietto, un disegno, una frase, che un altro bambino avrà scritto per lui.

Buona giornata del calzino spaiato e.. si spai chi può!