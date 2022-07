Oggi è la giornata internazionale del bacio

Lettura 1,30"

Oggi 6 luglio è la giornata internazionale del bacio, una celebrazione che ha addirittura due date, una delle quali è il 13 aprile. Quali sono i benefici del bacio ? Sono tanti almeno secondo la scienza: alcuni sono elencati dal portale Healthline. Cominciamo a segnalare che baciare fa sì che il cervello rilasci un cocktail di sostanze chimiche che ci fanno sentire bene accendendo i centri del piacere cerebrale. Si tratta di ossitocina, dopamina e serotonina, che possono farci sentire felici e incoraggiare sentimenti di affetto e legame. Abbassa anche i livelli di cortisolo ormone dello stress. Baciare migliora poi anche l'autostima.

Un gesto intimo e piacevole che porta con se' altri benefici come la dilatazione dei vasi sanguigni e un aumento del flusso sanguigno, che può alleviare il mal di testa. In più, previene proprio l'insorgere di emicrania riducendo lo stress, che è un noto fattore scatenante. Scambiarsi un bacio, inoltre, può rafforzare il sistema immunitario. Secondo uno studio pubblicato nel 2014 su Microbiome, le coppie che si baciano condividono spesso lo stesso microbiota nella saliva e nella lingua. Vi è poi un'altra ragione per non stancarsi mai dei baci: uno dopo l'altro fanno ringiovanire il viso. L'atto del bacio può infatti coinvolgere da 2 a 34 muscoli facciali: usarli regolarmente funge da allenamento per il viso e il collo. Allenare i muscoli facciali può anche aumentare la produzione di collagene, che contribuisce a rendere la pelle più soda e dall'aspetto più giovane.