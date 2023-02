Oggi ricorre la giornata mondiale contro il cancro. L'occasione, come per altri eventi del genere, è quella di fare un bilancio su quanto fatto e su quanto ancora rimane da fare.

Non è irreale ribadire che molto rimane ancora da fare: con 10 milioni di morti l'anno i tumori uccidono meno solo delle malattie cardiovascolari in Italia, anche l'associazione oncologica Sammarinese interviene in questa giornata sottolineando che le vittime sono sempre tante ma che aumentano anche le guarigioni e sottolinea l'importanza della prevenzione.

L'argomento centrale sia in Repubblica che oltreconfine in cui si converge è la necessità di continuare ad investire nella ricerca e allo stesso tempo supportare il cittadino con la prevenzione per effettuare controlli periodici e indicazioni che lo portino ad adottare anche corretti stili di vita.

Quello che resta un argomento spinoso è quello delle disuguaglianze che fanno la differenza in quelli che sono i percorsi di cura e di conseguenza di guarigione-