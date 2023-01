CURIOSITÀ Oggi è la giornata mondiale degli abbracci Si celebra il 21 gennaio di ogni anno l'abbraccio che a quanto pare è ottimo per la salute mentale, per il corpo e per l'autostima.

Oggi è la giornata mondiale degli abbracci.

Un abbraccio è potente su mente e sistema nervoso, migliora l’umore, placa l’ansia. Ma è anche il gesto a cui è dedicata una Giornata mondiale che celebriamo proprio oggi 21 gennaio, è una vera e propria coccola cui non possiamo rinunciare. Quel pieno di energia positiva e tante belle emozioni che il nostro corpo e il nostro cervello desiderano ardentemente, pena una vita di stress e nervosismo. L’abbraccio, ma anche un lento accarezzare sui capelli, stimola un particolare insieme di nervi in un percorso diretto che va dritto al cervello, dove attivano il rilascio di endorfine, che fanno parte del sistema di controllo del dolore e producono un effetto analgesico simile agli oppiacei. Da qui cominciano i numerosi vantaggi: si sta bene, ci sente appagati, si rafforzano rapporti. E non è finita qui, un abbraccio protegge il corpo da infezioni e problemi cardiovascolari, aiuta le funzioni cerebrali, allevia il mal di testa, previene il raffreddore, migliora l’umore attenuando l’ansia e rinforzando l’autostima.



