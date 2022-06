Oggi è la Giornata Mondiale della Bicicletta, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2018 che celebra uno dei mezzi di locomozione più antichi ed importanti in tutto il mondo. Nel periodo post bellico la bicicletta è stata la “macchina” della famiglia utilizzata per ogni tipo di spostamento, oggi il mezzo a due ruote gioca un ruolo importantissimo anche per supportare la difesa del clima. Un mezzo longevo, pratico ed economico e soprattutto dicevamo sostenibile (come illustrato in un articolo su lifegate). Recentemente in una indagine globale, la bicicletta è risultata essere tra i mezzi considerati importanti per contrastare la crisi climatica.

E' inoltre considerata un mezzo di trasporto strategico che agevola l'accesso all'educazione, alla salute e allo sport. Rappresenta il simbolo del benessere a tutte le latitudini del nostro pianeta. Ci sono alcuni personaggi che hanno ricevuto riconoscimenti dall'Onu per essersi distinti a livello mondiale per la promozione alla diffusione dell'uso della bicicletta, l'ultima in ordine di tempo l'attivista Pinar Pinzuti. Questo riconoscimento speciale è stato conferito nel corso degli anni a personaggi di spicco, come Peter Sagan, Ernesto Colnago e Claudia Lopéz, sindaca di Bogotà. Buona pedalata.