CURIOSITÀ Oggi è La giornata Mondiale senza tabacco L'Oms prova a fare breccia nel cuore dei fumatori accaniti, sulla loro coscienza ambientale per la Giornata Mondiale senza tabacco.

Oggi è La giornata Mondiale senza tabacco.

Se non per la salute fatelo per il pianeta. Il primo invito da qualche anno è quello di tentare almeno di stare 24 ore senza fumare, per molti un'impresa titanica. I dati non sono certo incoraggianti, È triplicato il consumo di sigarette a tabacco riscaldato. È la fotografia scattata dal report dell'Istituto superiore di sanità. Quasi un italiano su quattro (il 24,2%) è un fumatore: una percentuale che non veniva registrata dal 2006. Nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, la percentuale di fumatori era del 22%.

[Banner_Google_ADS]

E non è tutto: la giornata mondiale senza tabacco 2022 è infatti dedicata all'impatto ambientale del fumo. Un impatto rilevantissimo, che genera gas serra, distrugge le foreste, favorisce la desertificazione e inquina i suoli, le acque e l'aria. Si stima, per esempio, che la produzione di sigarette immetta ogni anno nell'atmosfera 84 milioni di tonnellate di CO2. Ma l'Oms mette l'accento anche su altri aspetti. Le piantagioni di tabacco, infatti, sottraggono terreni alle coltivazioni per usi alimentari. E al tempo stesso minacciano quelle che restano, perché richiedono moltissima acqua (sebbene le aziende affermino di aver ridotto i consumi nel tempo).



I più letti della settimana: