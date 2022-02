CURIOSITÀ Oggi festa dello scoutismo Oggi si celebra la "festa del pensiero" che celebra gli scout , il tema di quest'anno è l'ambiente.

Oggi festa dello scoutismo.

Oggi è la giornata mondiale dello scoutismo o festa del Pensiero 2022.





Il movimento scout è come dichiarato nel 1924 dalla conferenza internazionale dello scoutismo di Copenaghen, un movimento di carattere nazionale, internazionale e universale che come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù mondiale. Nato nel 1907 da un'idea del tenente generale inglese Roberto Baden Powell. Questo metodo educativo è fondato sul volontariato e sull'«imparare facendo» attraverso attività all'aria aperta e in gruppi. Offre ai giovani la possibilità di fare amicizia e vivere esperienze formative divertendosi. Lo scoutismo conta in totale oggi oltre Quaranta milioni di iscritti ed è uno dei più grandi movimenti al mondo di educazione non formale. Tornando ad oggi la Giornata Mondiale del Pensiero 2022 sarà dedicata al tema il Nostro Mondo, il Nostro Futuro Equo – Ambiente e uguaglianza di genere e darà il via a questo viaggio analizzando come le ragazze e le donne siano colpite in modo sproporzionato dalle questioni ambientali e dai cambiamenti climatici. Quest’anno la Capo Guida e il Capo Scout d’Italia hanno preparato un messaggio di ringraziamento e sostegno per i ragazzi e le ragazze dell’Associazione e per le Comunità capi che sono riusciti a vivere l’entusiasmante grande gioco dello scoutismo affrontando le difficoltà di questi anni.



