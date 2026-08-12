CURIOSITÀ Oggi l'eclissi solare Da Groenlandia, Islanda e Spagna con oltre 15 milioni di persone sarà visibile nella fase di totalità mentre quasi un miliardo vedrà un'eclissi parziale

Oggi l'eclissi solare.

Oggi è la giornata dell'eclissi, basta un'app sullo smartphone per capire cosa si potrà vedere dall'Italia. Ce ne sono diverse che offrono mappe interattive e consigli per lo scatto perfetto.

Il fenomeno - secondo i dati di Time and Date.com - interesserà principalmente Groenlandia, Islanda e Spagna con oltre 15 milioni di persone in questi paesi che assisteranno alla fase di totalità mentre quasi un miliardo vedrà un'eclissi parziale.

Il richiamo è alto anche in Italia dove, secondo dati di Google Trends, le ricerche per l'evento sono raddoppiate nell'ultima settimana. Tra le app più dettagliate c'è The Eclipse App, fornisce agli utenti mappe interattive, dati storici sulla copertura nuvolosa e strumenti per il calcolo esatto della posizione del Sole.

Per esempio se si digita Milano, si legge che la località vedrà "un'eclissi parziale con fino al 92.2% di copertura solare per 1h 7min dalle 7:27 pm alle 8:35 pm". Meno fortuna avrà chi abita a Roma o Bari, dove l'eclissi non si vedrà, si legge sull'applicazione.

Il software - navigabile anche dal web - consente di monitorare pure l'andamento atmosferico per la località scelta. E permette di consultare le eclissi future, come quella anulare del febbraio 2027, che coinvolgerà Sud America e Africa occidentale.

Per assistere a un'eclissi solare totale dal suolo italiano bisognerà attendere fino al 3 settembre 2081. Tra le altre app utili e sulla falsariga di quella precedente c'è poi SolarWatch che ha una serie di funzionalità per pianificare l'osservazione dell'eclissi, e Totality di Big Kid Science che dà informazioni dettagliate basate sui dati Gps del telefono.

Nelle Isole Baleari, infine, uno dei luoghi dove l'eclissi sarà quasi ovunque totale, è stata sviluppata l'app Horizon Eclipse 2026, con l'obiettivo di limitare il traffico automobilistico non necessario e contrastare la concentrazione di persone all'interno di aree prive di requisiti di idoneità o di spazi adeguati.

In Italia, secondo i dati Google Trends, sono cresciute molto le ricerche che riguardano la fotografia dell'evento, con la dicitura "filtro eclissi macchina fotografica" che ha registrato un'impennata del 490% di ricerche negli ultimi sette giorni.

E per chi si vuole cimentare in foto perfette senza una fotocamera costosa esiste infine l'app Solar Snap, che offre una serie di controlli e funzionalità oltre a una mappa interattiva globale dell'evento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: