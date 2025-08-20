CURIOSITÀ Oktoberfest 2025 in treno Parte da Roma e in una notte arriva a Monaco di Baviera

Oktoberfest 2025 in treno.

Per chi ha in programma una visita all’Oktoberfest 2025, arriva un’alternativa comoda, sostenibile e poco stressante all’auto o all’aereo. Si chiama Espresso Monaco, ed è un treno notturno pensato per collegare direttamente Roma a Monaco di Baviera, con fermate anche in diverse città del Nord Italia.

Il treno, chiamato Espresso Monaco, è gestito da FS Treni Turistici Italiani e non è solo un mezzo per raggiungere la festa della birra: punta a offrire un’alternativa concreta alla mobilità su gomma, proponendo un viaggio rilassato, a basso impatto e accessibile anche da diverse città del Nord Italia. Non si parte solo da Roma.

Il servizio include fermate intermedie a Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco e Brennero, rendendo il treno accessibile anche a chi vive nelle regioni del Nord Est.

Alcune corse faranno tappa anche in Austria e Germania, con fermate a Innsbruck e Garmisch-Partenkirchen. La partenza è serale: si sale a bordo il venerdì sera da Roma Termini (alle 20:00) e si arriva a Monaco il sabato, verso le 14:30. Il viaggio di ritorno parte la domenica pomeriggio, sempre alle 14:30, con arrivo nella capitale italiana il lunedì mattina alle 06:30. Il tutto si ripeterà per due weekend consecutivi: 26-28 settembre e 3-5 ottobre.

