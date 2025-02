Old Dee Jay

In Germania un’iniziativa originale sta dando una nuova voce alla musica elettronica e sfidando gli stereotipi legati all’età. Il c/o pop Festival di Colonia, in collaborazione con il NRW Landesmusikrat, ha avviato il progetto “Forever Fresh”, un workshop dedicato a donne over 70 che vogliono imparare l’arte del DJing.

L’idea nasce dal desiderio di contrastare la discriminazione che spesso colpisce le donne anziane, specialmente in ambiti creativi e tecnologici. Con questo corso, il festival vuole dimostrare che la passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco non hanno età.

Il workshop si tiene nelle sale del c/o pop di Colonia-Ehrenfeld e vede la partecipazione di undici donne tra i 70 e gli 89 anni, tutte entusiaste di scoprire i segreti del DJing.

A guidarle in questa esperienza sono due professioniste del settore, Anna Cainelli e DJ Sedaction, che insegnano loro le basi del mixaggio, l’uso dell’attrezzatura tecnica e la gestione di un DJ set.

Oltre agli aspetti più tecnici, le partecipanti ricevono anche suggerimenti su styling, presenza scenica e utilizzo dei social media per promuovere il proprio lavoro.