CURIOSITÀ Olimpiadi e benessere fisico, animale e del pianeta Zero patatine fritte per questioni di salute, niente foie gras per il benessere animale e niente avogado per la cui coltivazione si fanno danni al pianeta

Olimpiadi e benessere fisico, animale e del pianeta.

A pochi mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, la città si prepara ad ospitare il più grande evento sportivo del mondo ma un’insolita decisione, e non relativa allo sport ma di tipo culinario, sta facendo il giro del mondo.

Parigi accoglierà oltre 15.000 atleti provenienti da tutto il globo e il Villaggio Olimpico si trasformerà, per il tempo delle competizioni, nel ristorante più grande del mondo, qualche numero, sarà ricavato in un’ex centrale elettrica lunga oltre 200 metri.

Guidati dagli chef Stéphane Chicheri e Charles Guilloy, i pasti saranno non sono solo un sostegno nutrizionale fondamentale per gli atleti, ma anche un’esperienza culinaria che quest’anno vuole celebrare la diversità, con un occhio di riguardo per l’ambiente e il benessere anche animale.

Quali insolite decisioni sono state prese? Niente patatine fritte per gli atleti che parteciperanno ai Giochi olimpici (spiega Greenme). Sì, avete letto bene e non è tutto, non ci sarà nemmeno il foie gras e neppure il manzo, abbonderanno invece una serie cibi vegetali ma non sarà inserito l’avocado, per via del suo impatto ambientale.



