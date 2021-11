CURIOSITÀ Olivete in adozione Parte da Firenze un progetto che propone ai cittadini di essere parte attiva adottando un oliveta in città

Olivete in adozione.

Gli olivi sono un patrimonio inestimabile della nostra area geografica, è più che mai importante attivare progetti per la loro tutela coinvolgendo anche chi generalmente non si occupa della loro coltivazione.





[Banner_Google_ADS]





Una originale iniziativa è quella che è stata lanciata recentemente dal Comune di Firenze che permetterà a singoli o alle associazioni di adottare gli oliveti locali. Si chiama “Adotta un'oliveta” ed è un progetto che intende salvaguardare e valorizzare le olivete di Firenze e dintorni. Chiunque può adottare un oliveta, non solo soggetti singoli ma anche associati tra loro, è necessario solo l’impegno a prendersi cura degli alberi, sottoscrivendo un patto di collaborazione con il Comune. Diverse le olivete a disposizione che si trovano dislocate in varie zone, trovate mappa ed estensione sul sito: ambiente.comune.fi.it/adotta-un-oliveta. La maggior parte si trovano in aree urbane dove queste piccole zone di campagna sono riuscite a sopravvivere all’espansione urbanistica. Direttamente dalla mappa presente sul sito del Comune è possibile anche fare richiesta per adottare le olivete, che nel complesso contano circa 1000 olivi. Il vantaggio oltre a prendersi cura degli ulivi, è produrre dal raccolto olio a km0.



I più letti della settimana: