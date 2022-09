MUSICA Omaggio a Club Tropicana di Lewis Capaldi L'artista scozzese ha pubblicato un video che è un omaggio totale alla celebre clip del 1983 degli Wham

Omaggio a Club Tropicana di Lewis Capaldi.

Club Tropicana è una canzone del duo musicale britannico Wham! Nati nel1981 dall'unione del cantante e compositore George Michael e dal chitarrista Andrew Ridgeley, il nome deriva da una delle onomatopee utilizzate nei fumetti. Per un breve periodo, sono conosciuti negli Stati Uniti come Wham! U.K., a causa di un conflitto di denominazione con un'altra band, dopodiché diventarono così famosi in tutto il mondo da oscurare l'omonima band statunitense.

Nel 1983 pubblicano, Fantastic, l'album che contiene "Club Tropicana", scritta dagli stessi Michael e Ridgeley e che li vede anche protagonisti del video musicale che accompagna il singolo. A 39 anni da quel Luglio 1983 Lewis Capaldi con "Forget Me" gli dedica un omaggio davvero divertente. Tanto che nel video, diretto dal regista Louis Bhose, il musicista rivive, scena per scena, "Club Tropicana".

La cosa ha fatto sorridere i fan di entrambi gli artisti.









