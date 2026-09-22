Lenny Kravitz non è solo cantante, autore, musicista, produttore discografico, attore e designer pluripremiato. È anche il nuovo Ken. Questo 2026 prosegue all'insegna dei festeggiamenti per i 65 anni di un personaggio riconosciuto icona globale, culturale e di stile.

L'omaggio alla star è anche un modo per celebrare il suo "Blue Electric Light Tour" e la sua eredità artistica. Grande talento e molteplici sfaccettature, Lenny Kravitz ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ha battuto record del settore e ha ottenuto grandi consensi per i suoi contributi e la sua influenza nel mondo della musica.

Dal canto suo, nel corso del 2026 Ken si è lanciato in nuove avventure, come la collaborazione con Steve Aoki e la partecipazione a uno spot per il Super Bowl LX in qualità di brand ambassador. Il marchio Barbie ha ora scelto come uno dei suoi "Kenbassadors" la star statunitense, 62 anni compiuti lo scorso maggio.

La bambola da collezione Ken Lenny Kravitz trae ispirazione da un iconico look da palcoscenico dell'artista, con una canotta a collo alto in rete color bronzo e jeans a zampa abbinati a una cintura borchiata, stivali, occhiali da sole e le sue caratteristiche treccine.







