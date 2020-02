MUSICA "One" degli U2 ha compiuto 28 anni! Uno dei brani di maggior successo della Band

"One" degli U2 ha compiuto 28 anni!.

Se c'è un brano considerato un evergreen di tutti i tempi questo è "One" degli U2, una delle canzoni più amate e apprezzate dal pubblico. Possiamo dire che sia diventata uno dei pezzi simbolo della band irlandese. Era il febbraio del 1992 e l'album "Achtung Baby" in cui è contenuta la traccia di "One" riporta gli U2, che stavano vivendo un momento di profonda crisi, all'apice del successo.

In tanti si sono chiesti circa il significato preciso della canzone e il più palese è quello di una ballata romantica che racconta la storia della separazione dolorosa di due innamorati, ma seguirono anche altre interpretazioni a dimostrazione che la Band voleva lanciare un messaggio universale. One è capace di narrare tantissime storie, quella della fine di un amore, ma anche il rapporto difficile tra Bono e il padre Bob, a seguito della prematura scomparsa della madre Iris. Potrebbe addirittura riguardare la travagliata storia d’amore tra Berlino Est e Berlino Ovest, poco dopo la caduta del muro.

In realtà, anche se si parla di separazione, questa canzone è un inno all'unione spirituale, all'amore e alla condivisione superando tutte le differenze.

Ascolta qui "One" degli U2!





