Only For Men

Chi lo ha detto che il make Up è una cosa per "sole donne" ? Sono sempre di più gli uomini che fanno ricorso ai ritocchi con il maquillage e non ne fanno segreto.









In aumento i maschi che dipingono le unghie con smalti multi color. Molte star della musica italiana: Achille Lauro, Damiano nei Maneskin e Fedez con una certa dose di fascino rivendicano l'utilizzo del make up. Sull'onda di queste nuove tendenze non poteva che aprire a Londra, culla delle mode più stravaganti un negozio che vende prodotti rigorosamente “only for man”. Si chiama War Paint for men, Il “Beauty Brand” è molto noto perchè produce creme idratanti colorate, correttori, gel per barba e sopracciglia che ora sono tutti testabili in negozio, nel tentativo di aprire il mercato maschile al trucco e alla scoperta dei vari prodotti; tra le opzioni c’è anche quella di creare un fondotinta ad hoc per la propria pelle, in sintonia con la propria tonalità. Se capitate a Londra il negozio è in Carnaby Street.