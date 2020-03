Ora Legale siamo davvero all'ultimo giro ?

Siamo nel 1784 Benjamin Franklin l'inventore del parafulmine, si pone come obbiettivo di trovare un sistema per risparmiare sulla spesa per le candele cioè fare in modo di sfruttare ogni ora di luce del giorno dalla mattina presto fino al tramonto. L'idea di partenza fu di mettere un cannone in ogni strada che sparando un colpo obbliga le persone ad alzarsi prima, ma non trovò seguito. Allora ne pensò un altra, obbligare, esercitando varie forme di pressione (tassazione delle persiane, razionamento candele, divieto di circolazione notturna, ed una sveglia rumorosa all'alba), a forzare la popolazione ad alzarsi ad orari più mattinieri. La proposta di spingere la popolazione ad alzarsi prima modificando il riferimento orario, origina da un lavoro dell'entomologo neozelandese George Vernon Hudson che nel 1895, propose uno spostamento in avanti degli orologi di due ore. Ma fu solo grazie alle esigenze dettate dalla prima guerra mondiale che nel 1916 la Camera dei Comuni diede il via libera al British Summer Time, che implicava lo spostamento delle lancette un'ora in avanti durante l'estate. Il 2020 pare sia l'ultima volta che sposteremo le lancette e dopo cosa succederà? L’ora legale sparirà per sempre? Considerando il periodo di convivenza forzata casalinga h24 non suona benissimo, ma la speranza è che nel giro di brevissimo possa essere davvero un fantastica notizia. Come sempre nella notte tra il 29 e il 30 Marzo si dormirà un ora in meno dovendo spostare le lancette dalle 2:00 alle 3:00, ora che si diceva di recuperare poi alla fine di Ottobre riportando le lancette sull'orario solare. Ma quest'anno a seguito di una decisione presa dall'Unione Europea partita da una precisa richiesta degli stati settentrionali, non si dovrebbe tornare più indietro. E' comunque libertà degli stati membri poter scegliere se fino al 2021 si possa utilizzare un proprio fuso orario. Quindi non è lontana come realtà metter le mani all'orologio ogni volta che si attraversa un confine, e non è così lontano del vero pensare che ci sono stati che addirittura vorrebbero abolirla come Francia e Germania che da anni portano avanti campagne abolizioniste. Mentre Spagna, Italia e Grecia sono le nazioni che in termini di risparmio energetico hanno di più da guadagnare, e ricordiamo che sarebbe lo scopo per il quale fu creata l'ora legale. In Italia è in vigore dal 1966 ... ma se sarà l'ultima lo scopriremo solo vivendo.