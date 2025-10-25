TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:47 Tentata cessione Bsm, Tribunale: "Approfondimenti per reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio" 10:14 Bagnaia domina la Sprint in Malesia: trionfo Ducati a Sepang con Marquez e Aldeguer sul podio 08:00 Assalto nella notte alla BSI di Fiorentino: fanno esplodere il bancomat con la “marmotta” 07:01 Tumore al seno, l’esperto: in fase iniziale guaribile quasi al 100%. I sintomi da non ignorare e come fare autopalpazione
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Ora solare

Scatterà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando le lancette si sposteranno indietro di un'ora

di Roberto Bagazzoli
25 ott 2025
Foto di Ruslan Sikunov per Pexel
Foto di Ruslan Sikunov per Pexel

Torna l'ora solare. Scatterà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando le lancette si sposteranno indietro di un'ora, regalandoci 60 minuti di sonno in più al prezzo di un 'effetto-fuso' che rischia di sballare per un po' il nostro orologio biologico.

Le giornate si accorciano, il buio si allunga e il nostro organismo incamera meno luce: quanto basta per sfasare il cosiddetto ritmo circadiano causando sintomi tipici come stanchezza, sonno irregolare, fame anomala.

Disturbi che si possono prevenire anche a tavola. "Meglio non aspettare la notte del cambio d'ora per correre ai ripari - raccomanda - Iniziare a regolare i pasti e scegliere alimenti mirati già qualche giorno prima aiuta il corpo ad adattarsi".

Mentre "molti sottovalutano quanto l'alterazione del ritmo circadiano influenzi la produzione ormonale e la capacità del corpo di mantenere costante il livello energetico, è" proprio "in questi giorni che si osservano più facilmente sbalzi d'umore, difficoltà di concentrazione e senso di fame anticipato", elenca Bianchini.

"La regolazione del ritmo circadiano passa anche dalla tavola - ribadisce - attraverso alimenti che favoriscono un corretto equilibrio biochimico".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News