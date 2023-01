Ordina online i pastori per il presepe, gli arrivano 10Kg di Marijuana

A Napoli il presepe è un rito al quale non si sottrae nessuno e il protagonista della vicenda è di San Giorgio a Cremano. L' uomo da tempo cercava dei pastori da aggiungere al suo presepe e finalmente li trova nel web. Sono proprio quelli che cercava, tra cui l'agricoltore con il figlio vestito di cenci che regge una cesta di vimini.

Sono a disposizione in un sito spagnolo e senza indugiare li ordina. Ma a casa è arrivato un pacco che conteneva qualcosa di diverso da ciò che aveva ordinato....diremmo,una strana sorpresa: 10 chili di marijuana. Compreso che non si trattava nemmeno del classico "muschio" da mettere sui finti monti, si è da subito impaurito, e ha chiamato i carabinieri proclamando, ovviamente, la sua estraneità ai fatti. La droga è stata sequestrata e sono scattate le indagini per risalire alla filiera di vendita. La cannabis era già stata raffinata in marijuana e pronta per essere dosata e venduta al dettaglio.

Una consegna per rendere il presepe..... "stupefacente" .