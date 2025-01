CURIOSITÀ Ore perse nel traffico Stilata la classifica delle ore perse della nostra vita in mezzo al traffico.

Ore perse nel traffico.

Il Global Traffic Scorecard di INRIX è un rapporto annuale che analizza e classifica la congestione del traffico in oltre 900 città di tutto il mondo. Il rapporto del 2024 fornisce dati dettagliati sui ritardi di viaggio, i costi della congestione per i conducenti e le tendenze di pendolarismo basate su modelli di viaggio unici di ciascuna area metropolitana. Il criterio usato per stabilire l’ordine della classifica è unicamente riferito al tempo in cui l’automobilista è fermo nel traffico, non quello che trascorre in auto ma proprio quello in cui non fa neanche un metro negli ingorghi che si creano in città per la congestione.

Istanbul ha registrato il maggior numero di ore perse nel traffico, con 105 ore all’anno. New York e Chicago seguono con 102 ore ciascuna Congestione negli Stati Uniti: I conducenti americani hanno perso in media 43 ore all’anno nel traffico, con un costo di $771 in tempo e produttività perse. oltre a New York (102 ore) e Chicago (102 ore), tra le città più congestionate c’è anche Los Angeles (88 ore).

La congestione del traffico ha un impatto significativo sull’economia, con costi elevati legati al tempo perso, al carburante e alla produttività. In Germania, ad esempio, il traffico ha costato 3,6 miliardi di euro rispetto al 2023, alcune città hanno registrato una riduzione dei ritardi, altre hanno visto un aumento. Ad esempio, Düsseldorf è salita di 29 posizioni nella classifica, mentre Leida è scesa di 24 posizioni.

La città più trafficata d’Italia, in cui una persona trascorre più tempo fermo nel traffico, è Roma con 71 ore. Il dato è migliorato rispetto al passato e c’è comunque da tener contro che in città sono stati aperti molti cantieri per il Giubileo 2025, molti dei quali si sono (per fortuna) risolti. Al secondo posto c’è Milano con 64 ore e poi Bergamo, con 50. A seguire ci sono Varese, Palermo, Torino, Lecco, Genova, Firenze e Salerno.

In Europa, la città dove c’è grande congestione di traffico è Londra con 101 ore all’anno perse fermi in auto. A Londra difatti è scattata la congestion tax per entrare in centro, che adesso metteranno anche a Manhattan. Al secondo posto c’è Parigi con 97 ore, al terso Roma, al quarto Varsavia con 70 ore perse, poi Milano, Rotterdam, Praga, Berlino, Bristol e Utrech nei Paesi Bassi.



