CURIOSITÀ Orient Express il sogno torna a viaggiare Si chiama "Orient express la dolce vita", in omaggio a Federico Fellini a bordo solo servizi a 5 stelle

E' stato set dei misteri raccontati dalla penna di Agatha Christie, definirlo treno è decisamente riduttivo, nel tempo è diventato un'icona e soprattutto un treno per ricchi.





L'Orient Express torna a viaggiare. Servizi a cinque stelle Un percorso che si snoda tra 14 regioni italiane e che poi direzione Parigi, Istanbul e Spalato. I viaggi riprenderanno nel 2023. La partenza è prevista per il 2023, per cui ancora c’è un anno. Va ricordato che l'Orient Express fu ideato dal banchiere belga Georges Nagelmackers che è stato anche il fondatore anche della Transiberiana il percorso originale percorreva la tratta partiva da Parigi a arrivava a Costantinopoli. I treni erano lussuosissimi come del resto lo sono ora. Per cercare informazioni basta cercare “Orient Express la dolce vita”. i nuovi treni rendono omaggio in tutto a quella Dolce Vita splendidamente rappresentata da Federico Fellini nell'atmosfera, nello stile, nel glamour che hanno reso famosa e amata nel mondo l'Italia. Il treno sarà formato da 12 cabine Deluxe, 18 Suites, 1 Honor Suite e il ristorante, a bordo uno chef e un bar tender di fama internazionale.



