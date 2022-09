CURIOSITÀ Orti in affitto Conor Gallagher, ex architetto di Belfast, ha lanciato "AllotMe", piattaforma che fa incontrare aspiranti giardinieri e proprietari di spazi verdi abbandonati.

Orti in affitto.

Amate coltivare l'orto e non avete un appezzamento di terreno per poterlo fare ? Conor Gallagher, ex architetto di Belfast, ha lanciato "AllotMe", piattaforma che fa incontrare aspiranti giardinieri e proprietari di spazi verdi abbandonati. Questa piattaforma funziona in modo molto simile ad Airbnb, ma anziché affittare stanze e appartamenti per soggiorni brevi, consente di trovare un orto da coltivare.

Chi possiede un orto, un frutteto, un campo o un giardino che non utilizza, può affittarlo sulla piattaforma, pubblicando un annuncio dettagliato corredato da foto. L’obiettivo è quello di dare la possibilità a tutte e tutti di coltivare il proprio cibo risparmiando denaro e riducendo le emissioni di CO2 legate all’acquisto di frutta e verdura. Contemporaneamente, chi mette a disposizione il proprio terreno incolto, avrà qualcuno che si occupa dello spazio tenendolo ordinato e pulito e facendolo fruttare, in tutti i sensi. Pubblicare un annuncio sulla piattaforma è gratis



