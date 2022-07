CURIOSITÀ Orto nello spazio Si chiama GREENCube, è italiano ed è il primo orto in orbita intorno alla Terra. Arrivato nello spazio con il primo lancio del nuovo razzo Vega C dell'Agenzia spaziale europea.

Un orto nello spazio? Sembra quasi la trama di un film e invece in realtà. Si chiama GREENCube, è italiano ed è il primo orto in orbita intorno alla Terra. Arrivato nello spazio con il primo lancio del nuovo razzo Vega C dell'Agenzia spaziale europea (Esa), è stato progettato dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) insieme alle università Federico II di Napoli e La Sapienza di Roma. L'obiettivo di questo esperimento è valutare la risposta delle piante alle condizioni di stress estremo.

Partito il 13 luglio dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, il micro-orto misura 30x10x10 centimetri ed è in grado di garantire un ciclo completo di crescita di micro-verdure selezionate fra le più adatte a sopportare condizioni estreme. In questo caso è stato scelto il Crescione: i risultati saranno cruciali per verificare come le piante reagiscano a situazioni estreme, affinché possano essere utilizzate come alimento fresco e altamente nutriente nelle future missioni con astronauti a bordo.



