L'edizione n°73 della notte degli Oscar, si tenne il del 25 marzo del 2001 e si può dire che "Massimo Decimo Meridio" scatenò il suo inferno. Non sbancò il banco, ma vinse quanto basta per dominare una serata che includeva molto sangue e anche molte spade. Russel Crowe sbaraglia tutti è lui il migliore attore protagonista. l film, firmato da Ridley Scott, vince su tutti i rivali già in nomination, arrivano anche 3 premi tecnici alla fine saranno 5 le statuette sulle 12 a cui era candidato. Altro film, molto premiato e molto sanguinoso, è La tigre e il dragone di Ange Lee, anch'esso ricco di combattimenti epici, per quanto di minor pathos. Eppure non è questo, 20 anni dopo, a incuriosire di più. Quella notte fu piena anche di coincidenze, da coppie che non si erano ancora incontrate, una che nessuno avrebbe immaginato che avrebbe fatto storia (e come l'avrebbe fatta), passaggi di testimone tra vincitori di statuette.