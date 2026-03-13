Oscar a tavola

Domenica è il grande giorno per assegnare gli Oscar del cinema: tappeto rosso, sfilata di star, premiazioni, discorsi. Un copione che si ripete ogni anno e che tiene per ore i presenti, incollati sulle poltroncine di velluto del Dolby Theatre a Los Angeles.

Dopo, però, li aspetta un banchetto di tutto rispetto. Porta la firma dello chef di origine austriaca Wolfgang Puck, da 32 anni dietro ai fornelli della festa più importante di Hollywood.

Le cucine lavorano su quantità notevoli: circa 600 pizze fatte in casa, 3mila agnolotti ai carciofi e 2mila mini Oscar di cioccolato. Tra gli ingredienti utilizzati ci sono circa 90 chili di costata di manzo stagionata, 136 chili di salmone affumicato, 227 chili di funghi selvatici e 181 chili di formaggi.

“Una volta ho provato a togliere la pizza perché volevo cambiare“, ha raccontato lo chef all’anteprima del menu per i giornalisti accreditati, “e tutti mi chiedevano: Wolfgang, dov’è la pizza?

“ Settanta le portate previste, tra cui, i piatti forti di Puck, come la chicken pot pie e i cracker al salmone a forma di statuetta, insieme alle porzioni di mac and cheese e ai mini hamburger di Wagyu.

Tra le novità di quest’anno ci sono una stazione izakaya ispirata ai pub giapponesi e un angolo sushi dove cinque chef prepareranno handroll, nigiri e riso croccante.

Per il dolce, oltre ai tradizionali mini Oscar, arriva uno strudel di mele basato sulla ricetta della madre di Puck e una macchina speciale per il gelato che permette di servire creme fresche per tutta la notte.

Il menu tiene conto anche delle diete speciali ed esalta il lusso: circa 14 chili di caviale Kaluga e quasi otto litri di oro liquido a 24 carati per decorare i dessert con stencil a forma di statuetta.

Ma, ci tiene a sottolineare lo chef: “Niente andrà sprecato. Quello che avanza lo impacchettiamo e lo mandiamo allo Skid Row (una zona di Los Angeles affollata di senza tetto), dove un’organizzazione ha messo a disposizione tavoli e piatti.“ Per servire attori, registi e produttori serve un piccolo esercito: 75 chef per i salati, 45 pasticcieri e più di 300 tra camerieri e responsabili di sala.







