CINEMA Oscar al femminile La cerimonia degli Oscar per la 94 edizione ha affidato la conduzione a tre donne e permette al pubblico di votare un film su Twitter

Oscar al femminile.

E’ il momento più importante del cinema mondiale anche se qualcuno dice che il segno del tempo nel suo svolgimento si fa sentire.





La cerimonia degli Oscar di quest’anno manda segnali importanti. Dopo un lungo periodo senza un conduttore ufficiale, quest’anno saranno tre donne al timone della serata. Il prossimo 27 marzo saranno tre le comiche che faranno gli onori di casa alla 94° degli Academy. A Hollywood c’è aria di cambiamento. Attrici, autrici e comiche di successo le protagoniste saranno: Wanda Sykes la ricordiamo per "Quel mostro di suocera" e"Bad Moms", Regina Hall per "Scary Movie" ed Amy Schumer per "Un disastro di ragazza" e"Come ti divento bella". E non è tutto perché gli Oscar si adeguano ai tempi, gli utenti di Twitter, come segnalato da "Hollywood Reporter" potranno eleggere il loro film preferito che sarà premiato anche se non avrà una categoria ufficiale ma potrebbe essere la modalità con cui fare salire sul podio il film che la giuria degli Academy ha snobbato, vedi l’ultimo Spider man.



