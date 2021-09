Oscuriamo il sole per raffreddare la terra

E' bene sapere che non ci troviamo di fronte alla trama di un nuovo capitolo di Star Wars, Star Treck, o da un romanzo di "Isaac Asimov",ma si tratta del progetto di alcuni geoingegneri solari. Il surriscaldamento globale è un problema del quale si sta parlando da molto tempo, ma chi potrebbe fare qualcosa in concreto per fermarlo, pare che non lo consideri una priorità. E allora ecco l'idea di questo gruppo di geoingegneri: "oscurare il sole per fermare il riscaldamento globale". E se.....funzionasse? Per ora è un progetto, che però pare stia prendendo corpo anche in attesa dei colloqui internazionali che si terranno a Glasgow e che mettono sul tavolo le trattative per la limitazione del gas serra nei prossimi anni.

L’oscuramento del sole tenderebbe a bloccare artificialmente li raggi del Sole, permettendo così alla terra di raffreddarsi, altro che un film di fantascienza. Raffreddando il pianeta si interromperebbe lo scioglimento dei ghiacciai in continua espansione. Ma come? Fisicamente sembra davvero una cosa fantascientifica e ovviamente al momento resta soltanto un progetto, forse qualcosa di più, ma al momento non c'è niente di pronto. Ma se le cose dovessero precipitare possiamo a tutti gli effetti considerarlo il nostro "piano B". Non possiamo certo considerarla la "panacea di tutti i mali del pianeta", infatti l’acidificazione degli oceani e le emissioni di CO2 proseguirebbero a verificarsi. Ci servirebbe per prendere tempo, ma torniamo al punto cruciale: è necessaria la volontà comune a livello mondiale, come ci vorrebbero per cambiare le sorti del pianeta.

Speriamo di essere ancora in tempo!!!