Roma compie un passo rivoluzionario per la tutela degli animali domestici con la nascita del primo ospedale veterinario pubblico della Capitale. La struttura, che sorgerà presso il canile della Muratella.

La struttura rappresenta una svolta nel panorama della sanità veterinaria, offrendo cure gratuite e un pronto soccorso h24 per gli amici a quattro zampe appartenenti a famiglie in difficoltà economica.

Un pronto soccorso sempre attivo L’ospedale, i cui lavori inizieranno entro i primi mesi del 2025, prevede un pronto soccorso operativo 24 ore su 24, dotato di due sale per le visite, un’area per ecografie, TAC e radiografie, oltre a due sale operatorie e un reparto di terapia intensiva.

Le classiche stanze di degenza saranno sostituite da confortevoli cucce, garantendo il massimo benessere agli animali ricoverati. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di ampliamento del canile della Muratella, che vedrà la realizzazione di nuovi moduli abitativi per gli ospiti a quattro zampe e spazi dedicati agli animali infetti.

L’approccio adottato non considera il canile solo come un luogo di transito, ma come una vera e propria “casa dei cani”, con un’attenzione particolare alla loro qualità della vita