CURIOSITÀ Overshoot day 2025 Con oggi abbiamo termnato le risorse messe a nostra disposizione dal nostro pianeta

Overshoot day 2025.

Oggi è l'overshoot day, ovvero la data in cui abbiamo terminato le risorse messe a nostra disposizione dal pianeta terra per l'anno 2025.

L’Overshoot Day è una metrica ambientale che indica il giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Questa data simbolica serve come un campanello d’allarme che evidenzia il deficit ecologico in cui viviamo: a partire da quel giorno, stiamo tecnicamente “indebitandoci” con le risorse future del nostro pianeta.

Calcolato annualmente dalla Global Footprint Network, l’Overshoot Day si basa su una serie di fattori, tra cui l’impronta ecologica dell’agricoltura, della pesca, del consumo di acqua, delle emissioni di carbonio, e dell’uso dei materiali edilizi.

Ogni anno per la giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, viene comunicato quando è il Global Overshoot Day e così è anche per il 2025. Ma l’Overshoot Day non è un fenomeno uniforme a livello globale e varia significativamente da Paese a Paese.

Ogni nazione, infatti, raggiunge il proprio Overshoot Day in momenti diversi dell’anno, in base al proprio livello di consumo delle risorse naturali rispetto alla biocapacità del proprio territorio e del mondo.

