Ozio Istruzioni per l'uso.

Troppo ozio fa male ? La notizia è emersa da una ricerca dell'Università della Pennsylvania che ha coinvolto 35 mila volontari.





I ricercatori hanno indagato su come passassero le loro giornate tipo dopo aver diviso il tempo trascorso in attività utili e tempo libero. Dall'indagine è emerso che mentre si avvertiva un crescente senso di benessere nelle prime due ore di tempo libero, questo diminuiva drasticamente se il tempo dedicato all’ozio superava le cinque ore. Tutti desideriamo staccare dal lavoro e dai mille impegni che ci assillano durante la giornata per concederci qualche ora di sano ozio per dedicarci ad attività ludiche o ai nostri hobby senza la pressione delle scadenze. Gli esperti consigliano un moderato riposo durante la giornata dei piccoli spazi per poter oziare.



