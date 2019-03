P!NK, dal 26 aprile il nuovo album

L'ottavo album di P!NK "Hurts 2b Human" uscirà il 26 aprile per RCA Records. Per festeggiare, la popstar pubblica anche un altro pezzo contenuto nell'album, "Hustle", scritto dalla stessa P!NK insieme a Dan Reynolds degli Imagine Dragons e a Jorgen Odegard e prodotto da Odegard (con la collaborazione di Reynolds). Le 13 tracce vedono P!NK lavorare di nuovo con i suoi fidati collaboratori Max Martin, Shellback, Julia Michaels, Nate Ruess, Greg Kurstin, Billy Mann e per la prima volta con Teddy Geiger, Sasha Sloan, Beck e Sia, oltre ai featuring con Khalid, Chris Stapleton, Cash Cash e Wrabel. Il primo singolo ora in radio "Walk Me Home" ha più di 50 milioni di stream in tutto il mondo e rimane nella top 10 di iTunes US. Il video diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman) e da Stuart Bowen, uscito la settimana scorsa, ha già più di 6 milioni di views.