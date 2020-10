MUSICA "Pa Ti" il nuovo singolo di Jennifer Lopez e Maluma Il brano è anche colonna sonora del film "Marry Me"

"Pa Ti" il nuovo singolo di Jennifer Lopez e Maluma.

Un collaborazione che vede insieme due delle star latine più in vista a livello mondiale: Jannifer Lopez, cantante, attrice e producer e Maluma una delle voci più apprezzate dai giovani di tutto il mondo. Si chiama "Pa Ti" il nuovo singolo e fa parte della colonna sonora del film targato Universal Pictures e intitolato "Marry Me".

Una pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo anno, il 12 febbraio 2021, weekend dedicato a S.Valentino, e che li vedrà protagonisti insieme a Owen Wilson.

Si tratta di una storia d'amore vissuta in chiave moderna che vedrà coinvolta JLo come Kat Valdez, mentre Maluma sarà Bastian e insieme interpreteranno una giovane coppia conosciuta in tutto il mondo. Owen Wilson vestirà i panni di un insegnante di matematica divorziato.

Tutta la trama ruoterà tra matrimoni, social media e personaggi famosi.

Ascolta qui Jennifer Lopez, Maluma - Pa' ti

I più letti della settimana: