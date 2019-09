Pagati per bere birra e guardare le partite in tv

Potrebbe rappresentare il sogno proibito di moltissimi consumatori sia della bibita bionda,che di partite di football in televisione, essere pagati per vedere partite e...bere birra! L'offerta per quanto bizzarra possa apparire è invece serissima e viene fatta proprio da un'azienda produttrice di birra, che stuzzica l'immaginario toccando il tasto del lavoro presentandolo come un occupazione alla quale tutti potremmo avere una particolare predilezione. E in effetti i candidati potremmo essere davvero "quasi" tutti, a patto che piaccia la birra e lo sport in diretta dal divano di casa, e la " Golden Road Brewery", questo il nome dell'azienda, è infatti alla ricerca di un CBO (Chief Beer Officer) che sia in grado di coniugare queste due grandi passioni.

Del resto l'annuncio non lasciava spazio a dubbi, recitando: " “stiamo cercando una persona che voglia collaborare con noi, disposta ad essere pagata per guardare partite di football e promuovere il nostro marchio di birra su alcuni canali social”. Il paradiso a portata di mano, essere pagati per guardare le partite con amici, la Domenica, sul divano... bevendo birra. Un sogno? No! E' tutto vero

Ma ogni rosa ha le sue spine e anche questa ha le sue, che sono, partendo dallo sport scelto "il football americano", poi la squadra "Los Angeles Rams" poi il fatto di dover commentare alcune fasi della partita sui social. Per ora è eslusiva ai cittadini americani....MA se un giorno arrivasse in Italia, che lavoro dei sogni sarebbe seguire così la propria squadra del cuore?