Una App di dating inglese che si chiama POM, che paga anche 40 mila euro per un “dating Show Disector. Se avete padronanza della lingua inglese e avete voglia di impegnarvi per almeno un'ora al giorno il vostro compito sarà guardare reality sulle coppie e sui single, con lo scopo di trovare punti deboli e margini di miglioramento fornendo dei report accurati dei reality visti. Per ogni episodio preso in rassegna della durata di circa un'ora si guadagna 100 sterline (al cambio 120 euro). L’app è stata fondata da alcuni ragazzi, poco più che ventenni.Il lavoro è in remoto e consiste nella visione di 7 puntate a settimana, da gestire a piacimento. La vera peculiarità del progetto è suggerire le buone prassi per conquistare un potenziale partner. L'elenco dei suggerimenti verrà poi pubblicato con post e pillole sui canali social dell’app, sul blog aziendale e anche nelle newsletter degli utenti. Ovviamente l’abbonamento alle varie piattaforme streaming come ad esempio Netflix è pagato dall’azienda.