CURIOSITÀ Pagato per guardare i film di Natale Sono 25 le pellicole da vedere e poi scriverci la recensione

Il sito che ha lanciato la singolare iniziativa è quello che si occupa di recensioni "Reviews.org", ed ha ufficialmente aperto le iscrizioni per un compito molto cinefilo e natalizio allo stesso tempo. Il sito web infatti offre un compenso di 2500 dollari per guardare 25 film di Natale nel giro di 25 giorni. A conti fatti sono 100 dollari a pellicola, e non solo, perché viene anche regalato un abbonamento di un anno gratuito ad alcune delle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. Ma la domanda deve arrivare entro e non oltre giovedì 4 Dicembre. Funziona in questo modo, al termine della visione di ogni film, il candidato dovrà compilare una scheda. La lista delle pellicole da vedere propone alcuni suggerimenti, tra cui alcuni grandi classici del periodo come Love Actually - L'amore davvero, La vita è meravigliosa e Mamma, ho perso l'aereo. Al candidato è lasciata la libertà di poter scegliere cosa guardare. È possibile inoltre vedere anche altre pellicole ambientate nel periodo delle feste invernali, ma incentrate maggiormente sul Capodanno, come Il diario di Bridget Jones, Insonnia d'amore e Harry, ti presento Sally. Ma qual è lo scopo di questa bizzarra e fruttuosa iniziativa lanciata dal sito se non quella di aiutare il sito stesso a selezionare le migliori pellicole a tema festivo di sempre.

Una scelta non semplice, ma molto piacevole. E pure redditizia.







