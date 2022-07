PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM il nuovo Irama

Lettura 1'15"

Nuovo singolo per Irama che da sempre celebra l'estate con canzoni che regolarmente entrano in chart. Da Nera, ed era il 2018, certificato quadruplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 200 000 copie vendute; l'anno dopo con Arrogante, che a cinque giorni dall'uscita registra già due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube; e quest'anno con il trascinante , unico singolo dalla riedizione dell'album intitolato Il giorno in cui ho smesso di pensare.

Anche per questo pezzo atmosfere urban condite però con un generoso pizzico di caraibi e tropici, da Miami dove Irama recentemente è stato appunto per la nuova canzone ed altre collaborazioni che non mancheremo di ascoltare in futuro. PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM è un chiaro esempio di dembow, il tipico e contagiosissimo ritmo giamaicano nato negli anni '80, che spesso sentiamo nel reggaeton.

Toscano di nascita ma lombardo di adozione, Filippo Maria Fanti (così è riportato sulla carta d'identità) a Monza da bambino ascoltava Guccini e De Andre', ma divenuto adolescente l'hip-hop è entrato nella sua vita. Il suo nome d'arte, ottenuto anagrammando il secondo nome, Maria, vuol dire proprio "ritmo" in lingua malese.