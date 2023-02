CURIOSITÀ Pancake Day Il martedì grasso è anche il pancake day, c'è un'antica tradizione anglosassone che lega i due eventi.

Pancake Day.

Oggi è il Pancake Day che si festeggia in tutta Italia con challenge a tema e ricette divertenti e creative. La leggenda narra che una signora inglese, proprio durante il Martedì Grasso, stesse preparando i pancake nella sua cucina, quando, improvvisamente, sentì il suono delle campane richiamare i fedeli in Chiesa: pur di non tardare all’appuntamento corse fuori velocemente, il grembiule ancora indosso e la padella nella mano.

Ma i pancake continuavano a cuocersi col calore della padella. Quindi la signora, per evitare che bruciassero, li fece saltellare per aria durante tutto il tragitto: ecco come nasce la tradizione del Pancake Day e delle competizioni che caratterizzano questa giornata.

In Inghilterra, gli amanti di queste deliziose frittelline si sfidano ogni anno nell’iconica Pancake Race: una gara di corsa in cui i concorrenti devono tenere in mano una padella strabordante di frittelle senza farle cadere.

Ma non solo: le pancake challenge sono tante e si moltipicano ogni anno: dalla pancake art challenge (l’arte di fare disegni e decorazioni bellissime con la pastella dei pancake,) alla flip challenge (a colpi di padelline, per realizzare il lancio in aria perfetto e far roteare il proprio pancake) fino alla gara per veri e propri pancake lovers durante la quale ciascun partecipante è sfidato a mangiare 12 pancake in 12 minuti.



