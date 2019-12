Pancakes salati ai broccoli, spinaci e salsa yogurt

Ingredienti per 4 persone:

• 200 g farina farro integrale

• 140 g bevanda mandorle non zuccherata

• 40 g acqua frizzante

• 20 g olio girasole

• 15 g lievito naturale (bicarbonato e cremor tartaro)

• 100 g broccoli

• 50 g spinaci

• 250 g yogurt soia

• 1 C succo arancio

• 1 C senape

• Sale integrale qb

• Olio EVO qb

• Foglie basilico qb



Preparazione:

In una ciotola capiente versare le parti secche, quindi la farina, il lievito e il sale, mescolare e poi aggiungere le parti liquide, bevanda di mandorle, acqua frizzante e olio di girasole. Mescolare il tutto con l’aiuto di una frusta fino ad ottenere una crema omogenea e liquida, Lasciare riposare per 15 minuti circa. Lavare i broccoli e gli spinaci (utilizzare solo la foglia) e tritare finemente, saltare in padella antiaderente con un filo di olio EVO e un pizzico di sale per circa 10 minuti, trascorso il tempo unire le verdure alla crema del pancake e mescolare, se dovesse risultare una crema densa aggiungere un po’ di bevanda di mandorla. Mettere a scaldare una padella antiaderente e ungere con olio, versare nel centro della pentola un mestolino di preparato e lasciarlo spandere. Quando inizieranno a comparire delle bollicine in superficie e la base sarà dorata girare sull’altro lato e fare dorare, dopodiché sarà pronto. Procedere così fino alla fine del preparato. A questo punto preparare la salsa yogurt, mescolando insieme gli ingredienti con yogurt, succo di arancio, senape, olio, e sale. Servire i pancake caldi con la salsa yogurt e qualche foglia di basilico.