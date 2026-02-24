Panchine contro la solitudine

Nel Regno Unito prende piede un’iniziativa innovativa: le cosiddette “bonding benches”, panchine progettate per stimolare la socializzazione tra sconosciuti e contrastare l’isolamento, in particolare tra genitori e famiglie con bambini piccoli.

Il progetto è promosso da English Heritage, l’ente che gestisce monumenti e siti storici in Inghilterra, con l’obiettivo di restituire ai luoghi pubblici la loro funzione sociale oltre che culturale.

A prima vista sembrano sedute ordinarie, ma ogni panchina è dotata di un indicatore scorrevole che segnala se si è disponibili a scambiare due parole o se si preferisce restare in tranquillità.

Un gesto semplice, immediato e discreto, pensato per ridurre la solitudine senza forzare interazioni indesiderate. Le panchine sono già state installate in aree di grande affluenza turistica come Stonehenge e Tintagel Castle, spesso vicino a prati o zone giochi dove le famiglie tendono a sostare.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio rivolto ai genitori, una fascia spesso colpita da solitudine: vivere lontano dalla famiglia d’origine, mancare di reti di supporto o amicizie con valori simili rende la vita quotidiana più difficile.









