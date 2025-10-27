TV LIVE ·
Panettone World Championship 2025

Si è appena conclusa anche quest’anno la competizione internazionale dedicata ai grandi lievitati, giunta al suo quarto anno

di Roberto Bagazzoli
27 ott 2025
Foto di Polina per Pexel
Foto di Polina per Pexel

Il Natale è ancora molto lontano ma iniziano già i concorsi dedicati ai dolci più famosi delle festività.

Si è appena concluso anche quest’anno il Panettone World Championship, la competizione internazionale dedicata ai grandi lievitati, giunta al suo quarto anno, dopo le edizioni individuali del 2019 e del 2021 e la prima gara a squadre nel 2023. 

Organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, e in collaborazione con HostMilano, il campionato ha visto la partecipazione di 9 team provenienti da tutto il mondo.

Per il 2025 hanno gareggiato squadre da Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Perù, Spagna e Taiwan.

Ogni team ha realizzato tre tipologie di panettone: il classico italiano, quello al cioccolato e, per la prima volta, il “Panettone Innovativo al Gelato”, che prevedeva l’uso di ingredienti tipici del proprio territorio. 

Il Panettone World Championship è l’unica competizione in cui i grandi lievitati vengono realizzati interamente “dal vivo”, sotto la supervisione dei commissari di gara e con le attività dei laboratori riprese dalle telecamere 24 ore su 24.

A sorpresa, il team di Taiwan si è aggiudicato il primo posto, seguito da Argentina e Australia. Taiwan ha ricevuto anche il premio per la miglior monoporzione circolare e ha convinto le giurie per la qualità complessiva dei lievitati, risultando la squadra con il punteggio più alto alla fine della competizione.




