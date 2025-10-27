CURIOSITÀ Panettone World Championship 2025 Si è appena conclusa anche quest’anno la competizione internazionale dedicata ai grandi lievitati, giunta al suo quarto anno

Panettone World Championship 2025.

Il Natale è ancora molto lontano ma iniziano già i concorsi dedicati ai dolci più famosi delle festività.

Si è appena concluso anche quest’anno il Panettone World Championship, la competizione internazionale dedicata ai grandi lievitati, giunta al suo quarto anno, dopo le edizioni individuali del 2019 e del 2021 e la prima gara a squadre nel 2023.

Organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, e in collaborazione con HostMilano, il campionato ha visto la partecipazione di 9 team provenienti da tutto il mondo.

Per il 2025 hanno gareggiato squadre da Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Perù, Spagna e Taiwan.

Ogni team ha realizzato tre tipologie di panettone: il classico italiano, quello al cioccolato e, per la prima volta, il “Panettone Innovativo al Gelato”, che prevedeva l’uso di ingredienti tipici del proprio territorio.

Il Panettone World Championship è l’unica competizione in cui i grandi lievitati vengono realizzati interamente “dal vivo”, sotto la supervisione dei commissari di gara e con le attività dei laboratori riprese dalle telecamere 24 ore su 24.

A sorpresa, il team di Taiwan si è aggiudicato il primo posto, seguito da Argentina e Australia. Taiwan ha ricevuto anche il premio per la miglior monoporzione circolare e ha convinto le giurie per la qualità complessiva dei lievitati, risultando la squadra con il punteggio più alto alla fine della competizione.

