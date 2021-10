Una notizia ghiotta, l'argomento è il panettone, dolce tipico del Natale che per la grande distribuzione trova spazio tra gli scaffali sempre più in anticipo rispetto alle festività.









Su questo dolce amatissimo in ogni sua declinazione ci sono delle novità, nei giorni scorsi ha infatti aperto i battenti un Temporary Store monotematico. Fino al 30 ottobre nel capoluogo meneghino sarà aperto dalle 10 alle 20 sette giorni su sette dove si potranno trovare panettoni gourmet accuratamente selezionati da chef del calibro di Igino Massari e Carlo Cracco. Il suo nome è “Temporary Store Panettone Day”e ospita l creazioni di 25 mastri pasticceri. In questo tripudio di “glicemia” sarà possibile trovare anche i vincitori dell'annuale concorso dedicato al panettone. Come potete immaginare la selezione dei panettoni che si può scoprire e assaggiare è ampia e decisamente raffinata. Oltre a comprare il dolce natalizio più famoso, si potrà assistere a incontri tematici sulla tradizione pasticcera legata al panettone o assaggiare dei panettoni limited edition in esclusiva. Finita l'estate ci si può iniziare a rimpinzare senza sensi di colpa!