Panic! At The Disco – Hey Look Ma, I Made It

Tra le novità musicali della settimana va inserito il terzo singolo dei Panic! At The Disco, estratto dal loro sesto album in studio “Pray for the Wicked“, certificato oro in Canada, USA e UK.Dopo l'abbandono di tutti i componenti della band, oggi per Panic! At The Disco si intende solo Brendon Urie, voce, chitarra, basso, tastiera, batteria e percussioni.Sulla scia della hit mondiale “High Hopes”, certificata Platino anche in Italia, arriva Hey Look Ma, I Made It.





Nel brano, Brendon Urie racconta del suo esordio e dei suoi genitori, spaventati dal futuro incerto del figlio, ma una volta raggiunta la sicurezza finanziaria, Urie grida a sua madre di avercela fatta, di aver finalmente raggiunto il successo. Tutto ciò viene riportato nel video ufficiale del brano, diretto da Brandon Dermer, dove il protagonista è Brendon Urie con il suo alter ego, un simpaticissimo pupazzo animato chiamato The Amazing Beebo.

Jovanotti nel 1991 cantava: “Ciao mamma" (guarda come mi diverto). Oggi lo statunitense Panic! At The Disco scrive: “Ehi mamma guarda, ce l’ho fatta. Tutto va alla grande. Se è un sogno, non svegliarmi. Ho detto: “Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta”. I tempi cambiano, ma Il bisogno ancestrale di ognuno noi di ottenere il consenso dei nostri genitori... è universale!