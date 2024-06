NEW PLAY Paola e Chiara danno il via ad una Festa Totale Il nuovo singolo delle sorelle più pop d'Italia, esordisce con un salto diretto in vetta alle classifiche dei singoli più venduti

Paola e Chiara danno il via ad una Festa Totale.

Non hanno nessuna intenzione di arrestare questa nuova ondata di musica e successo, le sorelle Iezzi, che ovviamente, con l'estate alle porte, si inseriscono a pieno titolo nella lista dei candidati al tormento 2024.

Dopo una serie di indizi disseminati sui social, infatti Paola e Chiara hanno ufficialmente rilasciato il loro nuovo singolo, “Festa Totale”.

La canzone presenta vibrazioni pop che si mescolano a suoni dance strizzando l’occhio alla musica disco degli anni ’80 per un risultato tutto da ballare.

Balzate immediatamente in vetta alla classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia , le due artiste hanno spiegato in prima persona il significato del pezzo: “...è un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo, un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti… e a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare”.

Beh, dopo un invito del genere non si può certo dire di no e allora su il volume e che “Festa Totale” sia!









