Paola Egonu è la donna dell'anno per le lettrici di D

I lettori e le lettrici del quotidiano "La Repubblica" hanno eletto "donna dell'anno" la bravissima e bellissima giocatrice di pallavolo e capitana della squadra italiana di questo sport. Il suo sogno quando era bambina era quello di lasciare un segno, di fare qualcosa di straordinario e farsi ricordare a lungo. Sogno coltivato per tutta la vita e realizzato Grazie allo sport arrivando ad alti livelli fino alla fascia di capitano della nazionale italiana. Dice di lei.ì ricordando quei tempi, ""Non sapevo esattamente come, ma lo volevo già", nel frattempo rideva un sacco, correva a destra e sinistra e finiva i compiti sempre troppo presto. Ma finiva anche per annoiarsi sul divano.

Per essere incoronata "donna dell'anno" Paola ha dovuto superare in preferenze una agguerrita concorrenza formata da 20 donne aventi tutte le carte in regola per figurare nella lista sottoposta alle lettrici e lettori di "D" il settimanale di Repubblica.

Nella volata finale si è imposta su Donatella Bianchi, seconda classificata, presidente del WWF Italia e Anna Fasano, arrivata terza, da maggio scorso presidente di Banca Etica. Tre storie di successo di donne straordinarie .