Papa Francesco giocava da portiere

Ebbene si "Jorge Mario Bergoglio" giocava a calcio in Argentina da ragazzino, e giocava da portiere. Noi però lo conosciamo e lo amiamo come, il 266° successore di San Pietro: sua "Santità Papa Francesco". In un passaggio della sua lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport parla del suo "libro-enciclica" sullo sport, racconta un suo ricordo di ragazzino quando giocava con la "pelota de trapo". Il pallone di stracci perché: " il cuoio costava e noi eravamo poveri", aggiungendo poi: "la gomma non era ancora così abituale, ma a noi bastava una palla di stracci per divertirci e fare, quasi, dei miracoli giocando nella piazzetta vicino a casa. Da piccolo mi piaceva il calcio, ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un ''pata dura'', letteralmente gamba dura. Per questo mi facevano sempre giocare in porta. Ma fare il portiere è stato per me una grande scuola di vita. Il portiere deve essere pronto a rispondere a pericoli che possono arrivare da ogni parte… Sua Santità ricorda poi, un particolare della sua infanzia, ovvero di quando in Argentina andava allo stadio. "Ricordo molto bene e con piacere quando, da bambino, con la mia famiglia andavamo allo stadio, El Gasómetro.

















Ho impresso nella memoria, in modo particolare, del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicità di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l’adrenalina nel sangue". Certo che noi facciamo fatica ad immaginare il pontefice ancora giovane tuffarsi da un palo all'altro o lanciarsi in spericolate "uscite tra i piedi degli attaccanti" per evitare che el trapo finisse in rete, ma è assolutamente emozionante sentirlo raccontare i suoi ricordi di ragazzino. Poi stupisce tutti con il ricordo di un altro sport da lui praticato, il Basket. "E ho giocato anche a basket, mi piaceva il basket perché mio papà era una colonna della squadra di "pallacanestro del San Lorenzo", conclude il Pontefice".