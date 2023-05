CURIOSITÀ Parcheggiare in centro Dall'Olanda arriva un'idea efficace per evitare il parcheggio delle vetture nei centri abitati.

Parcheggiare in centro.

Liberare il centro città dal traffico? Una soluzione efficace potrebbe arrivare dall'Olanda.

Se passate all'Aja in auto, vi verranno richiesti 50 euro per parcheggiare in centro. Nella città olandese, la tariffa verrà applicata perfino a soste di 10 minuti.

La misura estrema, interesserà anche le strade nei pressi della spiaggia di Scheveningen, rientra in un progetto-pilota di un anno.

L’obiettivo è quello di scoraggiare i visitatori ad utilizzare l'auto favorendo i residenti, per i quali è previsto un permesso di sosta libera, che lamentano di non trovare parcheggio.

In questo modo, viene combattuto il traffico selvaggio specialmente nei periodi di maggiore affluenza di turisti e si incentivano mobilità sostenibile e trasporto pubblico.

Gli abitanti del posto hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo. Tuttavia, non mancano le proteste degli esercenti: temono di perdere gran parte della clientela.



