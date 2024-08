CURIOSITÀ Parmigiano in garanzia Dal 1953 Credem per sostenere le piccole imprese Emiliano Romagnole accetta forme di parmigiano in garanzia

Una procedura attiva fin dal lontano 1953, la banca regionale italiana Credito Emiliano, nota come Credem, ha adottato una pratica finanziaria davvero unica: accettare il Parmigiano-Reggiano come garanzia per i prestiti alle piccole imprese.

Questa bizzarra strategia consente alla banca di sostenere i produttori di formaggio della regione Emilia-Romagna, risparmiando loro sui costi operativi e gestendo il rischio finanziario associato alla lunga stagionatura del formaggio.

Il Parmigiano-Reggiano richiede un lungo processo di stagionatura che può durare fino a tre anni. Questo implica che i produttori legano una significativa quantità di capitale all’inventario, rendendo essenziale avere accesso a linee di credito.

Tuttavia il rischio di prestare denaro per un prodotto che non sarà venduto prima di un lungo periodo è alto, soprattutto considerando le fluttuazioni di prezzo e i rischi di deterioramento del formaggio.





