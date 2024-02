CURIOSITÀ Parolacce Non saranno lezioni che intendono insegnare parolacce agli studenti, l’obbiettivo è fornire ai giovani gli strumenti per comprendere correttamente questa espressioni, spesso travisate e non di rado strumentalizzate

Un diploma universitario sulle parolacce? Non proprio ma è la Libera Università Lingue e Comunicazione IULM di Milano che ha attivato il primo corso d’Italia sul turpiloquio.

E' iniziato lo scorso 20 febbraio, il professore è lo scrittore Vito Tartamella, autore del long seller ‘Parolacce’ e di parolacce.org, da 18 anni l’unico sito italiano di notizie e studi sul turpiloquio.

Non saranno lezioni che intendono insegnare parolacce agli studenti: come spiega lo stesso Tartamella sul suo blog, l’obbiettivo è fornire ai giovani gli strumenti per comprendere correttamente questa espressioni, spesso travisate e non di rado strumentalizzate.

“Il turpiloquio – osserva inoltre Tartamella- è il linguaggio delle emozioni e fa parte a pieno titolo della competenza linguistica: chiunque, per poter correttamente parlare e capire una lingua, deve sapere anche che cosa significano queste parole. Perciò non ha senso fingere che queste espressioni non esistano. Al tempo stesso, però, bisogna imparare a riconoscerne il ruolo, e questo è possibile solo studiandone la loro lunga stratificazione culturale e antropologica”.

Nel nostro Paese è il primo ad essere mai stato attivato, ma all’estero il tema è già affrontato nelle Università: negli Usa e nel Regno Unito ci sono corsi sull’argomento.



