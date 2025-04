CURIOSITÀ Pasqua cioccolato e aglio Un tipo di creatività che lascia a bocca aperta e con il fiato pesante

Pasqua cioccolato e aglio.

La creatività per le feste non ha limite. Ogni anno la Pasqua riesce a sorprenderci con qualche nuova, improbabile trovata. Stavolta è il turno di Domino’s, che ha deciso di mettere insieme due mondi lontanissimi: il cioccolato e l’aglio.

Sì, avete capito bene, cioccolato (bianco per la precisione) e aglio insieme. Si tratta di un prodotto in edizione limitata, disponibile nel Regno Unito e in Irlanda dal 4 al 14 aprile 2025.

L’annuncio ha fatto il giro del web, lasciando dietro di sé una scia – è il caso di dirlo – di stupore, curiosità e anche una certa diffidenza. Perché va bene tutto, ma davvero qualcuno sentiva il bisogno di unire il cioccolato all’aglio?

L’uovo, rigorosamente incartato come una prelibatezza gourmet, si presenta con un sapore che richiama l’inconfondibile “Garlic & Herb Dip”, la famosa salsina servita con le pizze Domino’s.

Infatti insieme all’uovo, per non farsi mancare nulla, viene inclusa anche una mini-confezione da 25 grammi della salsa originale.

